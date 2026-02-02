Modena, Catellani: “Con Massolin l’Inter trova un giocatore speciale”

Le parole del direttore sportivo del Modena, Andrea Catellani, sul trasferimento di Massolin all’Inter

Il Modena si conferma fucina di talenti. L’ultimo gioiello a spiccare il volo è Yanis Massolin, destinazione Inter: nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità in nerazzurro.

Il centrocampista francese, classe 2002, si è messo in mostra in questa stagione di Serie B, rendendosi protagonista di una prima parte di stagione da incorniciare.

Molto del merito va ad Andrea Catellani, direttore sportivo del Modena che lo ha portato dal Francs Borains, squadra di seconda divisione belga.

Di seguito le sue parole nell’intervista rilasciata a Sky Sport.

Le parole di Catellani

Su che giocatore può trovare l’Inter: “È un giocatore speciale, con grande fisicità, 1.97, grande qualità tecnica, mancino. Non lo si vede quotidianmante sui campi uno così, l’Inter credo che con questo investimento lungimirante, e con un percorso di formazione nel calcio italiano, può trovare un giocatore particolare”.

Le caratteristiche portano paragoni importanti: “Noi come Serie B, dopo ciò che si è detto nell’ultima estate, dei pochi trasferimenti verso la A, abbiamo avuto un segnale importante. Diciamo che è un giocatore che deve ancora finire l’evoluzione, si sta esprimendo bene da mezzala ma può fare anche il trequartista, per certi versi ricorda Ilicic, per altri Rabiot. Sicuramente è un ragazzo che ha grande intelligenza dentro e fuori dal rettangolo di gioco, questa è la più grande garanzia per il suo futuro”.

La crescita del Modena? “Quello sicuramente, sono fortunato a poter lavorare per un club del genere, con questa visione. L’investimento su Yanis rappresenta questo, abbiamo visto oltre. Questo è un club che sta crescendo giorno dopo giorno, che a breve avrà un centro sportivo tra i più belli d’Italia. Adesso ci dobbiamo rituffare sul campionato, sabato si giocherà Modena-Sampdoria, ovvio che i risultati faranno la loro parte”.