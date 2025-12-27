Catanzaro, la prima volta non si scorda mai: 5 vittorie consecutive e un posto nella storia

Il Catanzaro batte il Cesena 2-0 al “Ceravolo” e centra per la prima volta cinque vittorie consecutive in Serie B

Il Catanzaro entra ufficialmente nella storia della Serie B. Davanti agli oltre 12mila spettatori del “Ceravolo”, i giallorossi superano il Cesena 2-0 nella 18ª giornata di campionato e conquistano la quinta vittoria consecutiva, un traguardo mai raggiunto prima dal club nella serie cadetta.

Un successo che va oltre il risultato e certifica un momento straordinario per la squadra di Alberto Aquilani, capace di riscrivere i libri di storia del Catanzaro. Mai, infatti, i giallorossi erano riusciti a centrare cinque successi di fila in Serie B: un record che ora porta la firma dell’attuale gestione tecnica e societaria.

In campo si è visto un Catanzaro solido, organizzato e maturo, nel pieno di un rendimento impressionante: otto vittorie nelle ultime dieci partite di campionato, numeri da grande che raccontano una crescita costante e una squadra sempre più consapevole dei propri mezzi.

A decidere la sfida sono stati i gol delle punte, uno per tempo: Pietro Iemmello ha sbloccato il match nella prima frazione, Filippo Pittarello ha chiuso i conti nella ripresa, regalando ai giallorossi una serata perfetta.

Cinque vittorie per entrare nella storia

La vittoria contro il Cesena vale anche l’aggancio in classifica proprio ai romagnoli: 31 punti e piena zona playoff, nelle posizioni più nobili della graduatoria. Un segnale forte al campionato e alle dirette concorrenti.

Con Floriano Noto alla presidenza e Alberto Aquilani in panchina, il Catanzaro consolida un progetto tecnico e societario che oggi produce risultati concreti e continuità di rendimento. Il record delle cinque vittorie consecutive rappresenta la fotografia più fedele di questa crescita.

Dalla pazienza all’entusiasmo

Il Catanzaro aveva già eguagliato, una settimana fa a Bari, il precedente primato di quattro vittorie consecutive, che risaliva alla stagione 1960-61 sotto la presidenza di Nicola Ceravolo e la guida tecnica di Enzo Dolfin. Ora quel limite è stato definitivamente superato, consegnando questa squadra alla storia del club.

Dopo un avvio di stagione più complesso del previsto, il tempo ha fatto il suo corso. Aquilani ha plasmato un gruppo giovane, affamato e identitario, guidato dal carisma e dai gol di Pietro Iemmello e sostenuto da un “Ceravolo” che torna a crederci. Il Catanzaro oggi gioca, vince e convince, con la leggerezza di chi ha già costruito basi solide e la forza di chi sa di potersela giocare con chiunque. E quando l’entusiasmo cresce e il vento soffia nella direzione giusta, lasciarsi andare all’immaginazione diventa naturale: perché sognare, in fondo, non costa nulla.

A cura di Carlo Mignolli