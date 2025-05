Catanzaro-Spezia, le formazioni ufficiali delle semifinali dei playoff di Serie B

Le formazioni ufficiali di Catanzaro e Spezia, match valido per l’andata delle semifinali dei playoff di Serie B.

Tempo di semifinali di playoff in Serie B. A sfidarsi saranno Catanzaro-Spezia e Juve Stabia-Cremonese.

Il Catanzaro arriva a questo turno dopo aver superato il Cesena ne turno preliminare, mentre lo Spezia ha chiuso la stagione regolare al terzo posto, dietro soltanto a Sassuolo e Pisa.

La squadra ospite parte quindi come leggermente favorita, ma nella doppia sfida delle semifinali dei playoff tutto è possibile.

Andiamo quindi alla scoperta delle formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

Le formazioni ufficiali di Catanzaro-Spezia

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli, Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Ilie, Petriccione, Pontisso, Quagliata; Iemmello, Biasci. All. Caserta.

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Kouda, Nagy, Cassata, Aurelio; P. Esposito, Di Serio. All. D’Angelo.

Dove vedere Catanzaro-Spezia in tv e in streaming

La sfida tra Catanzaro e Spezia andrà in scena questa sera alle 20:30 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Il match sarà visibile in esclusiva in tv e in streaming dall’app di DAZN.