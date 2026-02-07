Catanzaro, la prima gioia di Liberali in Serie B: il “Ceravolo” scopre il suo talento

Mattia Liberali (credit – Imago)

Il primo gol in Serie B di Mattia Liberali illumina il Ceravolo e riporta il Catanzaro alla vittoria

Il primo gol in Serie B di Mattia Liberali arriva in una giornata che il Catanzaro aspettava da tempo. Al “Ceravolo” finisce 2-0 contro la Reggiana, risultato che vale il sesto posto in classifica: apre il classe 2007 nel primo tempo, chiude D’Alessandro nella ripresa. Un successo che vale doppio, perché interrompe il digiuno giallorosso e consegna a Liberali la prima vera pagina della sua storia tra i professionisti.

Per il ragazzo scuola Milan è una serata che profuma di svolta. Alla seconda gara consecutiva da titolare, si prende la scena con un gran gol di sinistro, preciso e potente all’angolino, che accende lo stadio. Il Catanzaro torna a vincere dopo quattro partite e ritrova i tre punti che mancavano dal 27 dicembre, ultima gioia casalinga contro il Cesena e prima vittoria del 2026.

La rete nasce dopo segnali già evidenti. A Bolzano, nella gara precedente contro il Südtirol, Liberali aveva servito l’assist per la rete di Pittarello, lasciando intravedere una crescita costante. Contro la Reggiana quel percorso trova compimento. Dopo mesi di ambientamento in una categoria nuova, con spezzoni nel girone d’andata, oggi la sensazione è che il suo momento sia finalmente arrivato, nel presente e in prospettiva futura.

Aquilani ha sempre creduto in lui e gli sta concedendo sempre più spazio. La fiducia passa anche dai fatti: seconda partita di fila dal primo minuto e prima da titolare al “Ceravolo” davanti ai suoi tifosi. Liberali, da sempre nel giro delle nazionali giovanili, risponde presente con personalità e qualità.

La pazienza ha premiato

Due settimane fa, dopo la gara contro la Sampdoria, lo aveva detto chiaramente: “Ho imparato che bisogna avere pazienza e aspettare il proprio momento, perché piano piano tutto ciò che si semina poi si raccoglie. Mi aspetto anche la mia prima gioia personale. La sto aspettando da un po’, ma sono sicuro che prima o poi arriverà”. Parole che oggi trovano la risposta sul campo.

Il gol contro la Reggiana chiude un percorso iniziato molto prima. Dopo la trafila nelle giovanili del Milan, il periodo di adattamento e anche l’assaggio della Serie A, con l’esordio a San Siro con la maglia rossonera contro il Genoa, Liberali sta costruendo passo dopo passo la sua identità nel calcio dei grandi.

Mattia Liberali (credit – Imago)

Un gol che sa di destino

C’è anche una curiosità: Liberali aveva già segnato al “Ceravolo” in passato, con la maglia dell’Italia Under 19. Era una sfida contro la Spagna, terminata 2-2, e quel gol aveva portato momentaneamente gli azzurrini sul 2-1. Stesso stadio, stessa porta.

Il Catanzaro conquista così la prima vittoria del girone di ritorno e guarda con fiducia alla seconda parte di stagione. L’obiettivo è ritrovare il passo e i risultati degli ultimi anni, con una certezza in più: Liberali ha acceso la luce, e il “Ceravolo” ha già capito di avere davanti qualcosa di speciale.

A cura di Carlo Mignolli