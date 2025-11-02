Una prima volta nel segno di Aquilani: Alesi-gol, a Catanzaro riparte il “cinema”

Il Catanzaro conquista la terza vittoria consecutiva e vola in zona playoff: i tre punti con il Venezia portano anche la firma dell’ex Milan.

“Mamma Cinema”. A Catanzaro, per quasi due anni, è stato il motto di un’intera generazione di tifosi. La promozione in Serie C, il sogno Serie A assaporato a lungo dopo una stagione ricca di sorprese. Due parole che racchiudono la fame e l’entusiasmo di una “piazza” che ha sempre legato a doppio filo vita quotidiana e calcistica.

Pronte a rivivere sulla scia degli ultimi successi della squadra di Aquilani. Il successo interno contro il Venezia consegna infatti ai giallorossi la terza vittoria consecutiva, un cammino netto che vale l’accesso momentaneo in zona playoff.

Il gol decisivo, valso il sorpasso sulla formazione guidata da Stroppa, porta la firma di Gabriele Alesi, alla sua prima volta in Serie B. Un momento tanto atteso per l’ex Milan, indirettamente legato al suo attuale allenatore.

L’esordio ufficiale tra i professionisti è infatti datato 10 febbraio 2024, in occasione del match tra Pisa e Sampdoria. Sulla panchina dei toscani c’era proprio l’ex centrocampista della Roma. Destini incrociati e nuove ambizioni.

Lasciare casa

“Quando sono andato via di casa ero solo un bambino con un sogno da inseguire, grazie a questa società sono diventato un uomo”. L’estate appena trascorsa ha segnato un prima e un dopo nella carriera di Gabriele Alesi. Lasciare casa, o meglio il Milan, e aprire le porte a un nuovo viaggio. Nostalgia e coraggio, sentimenti contrastanti e praticamente scontati quando si tratta di salutare in modo definitivo le proprie abitudini. Un percorso lungo sei anni con i colori rossoneri, partito nel lontano 2018 durante il Torneo delle Regioni.

In quella occasione viene infatti notato dai dirigenti rossoneri, che decidono quindi di portarlo subito dalle parti di Milanello. Da Alcamo, dalla sua Sicilia, al grande salto. Attesa e crescita, fino all’affermazione definitiva con il Milan Futuro. Quattro gol in Serie C, un cammino netto che ha attirato le attenzioni della Serie B.

Un pomeriggio da playoff

“Vi vogliamo così”. È stato questo il coro con cui i tifosi giallorossi hanno salutato la squadra a fine partita. Entusiasmo rinnovato dopo un inizio altalenante, e tanta voglia di sognare ancora. Un feeling sempre più forte, come testimoniano gli applausi tributati a Cissè al momento del cambio.

Grande protagonista durante le ultime gare, sfortunato in occasione del gol del pareggio di Yeboah.Fiducia incondizionata verso l’ennesimo talento valorizzato dal Catanzaro. “Qui percepisci sensazioni diverse”, ha dichiarato Aquilani a fine gara. Dalle parti del “Ceravolo” è ripartita la magia.