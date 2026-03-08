Pittarello trascina il Catanzaro nella rimonta contro l’Empoli: “Reazione pazzesca”

Tommaso Cassandro e Filippo Pittarello (credit: Us Catanzaro 1929)

Doppietta e assist: Pittarello guida la rimonta del Catanzaro contro l’Empoli e si prende la scena al “Ceravolo”

Il Catanzaro ribalta il risultato nella ripresa e vince contro l’Empoli 3-2 grazie alla giornata da protagonista assoluto di Pittarello. Dopo essere andati sotto di due reti nel primo tempo, i giallorossi cambiano ritmo e trovano nella determinazione dell’attaccante padovano la scintilla della rimonta.

Il numero 8 giallorosso segna due gol in appena sette minuti e accende il “Ceravolo”. Poi completa la sua partita perfetta servendo l’assist per Cassandro, che firma il definitivo 3-2. Due reti e un passaggio decisivo che valgono tre punti pesantissimi e confermano la crescita di un giocatore diventato sempre più centrale nel progetto del Catanzaro.

Per Pittarello è una settimana speciale. Nel turno infrasettimanale, a Carrara, era stato proprio lui a prendersi la responsabilità del rigore allo scadere che aveva fissato il risultato sul 3-3. Una rete pesantissima arrivata negli ultimi istanti della gara. Con la doppietta contro l’Empoli il bilancio diventa ancora più importante: tre gol in cinque giorni per l’attaccante giallorosso.

La squadra di Aquilani dimostra carattere e capacità di reagire. La rimonta contro l’Empoli consolida la quinta posizione in classifica: i giallorossi salgono a 49 punti e allungano a +5 sul Modena sesto, mentre l’Empoli continua a inseguire una vittoria che manca ormai da due mesi.

La rivincita di Pittarello

Quella di Pittarello è la storia di una pazienza coltivata in silenzio. La passata stagione era stata complicata: molte critiche, soltanto due reti in campionato e un peso difficile da sopportare per un attaccante. Lui ha continuato a lavorare a testa bassa, come ha spesso raccontato Aquilani durante l’anno. Il ragazzo di Padova si sta prendendo Catanzaro passo dopo passo. Con la doppietta contro l’Empoli sale a quota 7 reti in campionato e aggancia Iemmello diventando, insieme al capitano, il miglior marcatore stagionale dei giallorossi. Un traguardo che racconta meglio di tutto la sua crescita e il suo momento.

La serata del “Ceravolo” porta però anche la firma di Cassandro. Il difensore giallorosso sta vivendo una crescita importante da quando Aquilani lo utilizza nel ruolo di braccetto: rendimento sempre più solido e presenza costante tra i migliori in campo. Il gol contro l’Empoli è il terzo in campionato e il secondo consecutivo. Anche la sua storia ricorda quella di Pittarello: lo scorso anno era stato spesso criticato e utilizzato più alto nel centrocampo a cinque. Oggi invece trova spazio nella linea difensiva e si prende la scena con la rete decisiva del 3-2, arrivata proprio sull’assist di Pittarello.

Filippo Pittarello (credit: Us Catanzaro 1929)

Pittarello: “Sta tutto nella reazione della squadra”

A fine partita Pittarello parla con lucidità e soddisfazione. L’attaccante giallorosso afferma che prestazioni come questa rappresentano “il coronamento di un percorso sia collettivo che personale”. Poi guarda indietro senza nascondersi: “Penso di essere lo stesso giocatore che ha sbagliato gol contro il Frosinone e in altre situazioni. L’impegno e la concentrazione però sono sempre gli stessi”.

In merito alle critiche ricevute negli ultimi mesi, l’attaccante dichiara che ogni partita è una nuova occasione: “Quando sbaglio sono il primo a starci male. So che i tifosi vengono allo stadio per il Catanzaro e voglio dare sempre il massimo”. Poi aggiunge che la vera svolta della giornata è stata la reazione della squadra: “Dopo il primo tempo la risposta è stata pazzesca. Questa è una squadra che non si vuole accontentare”.

Lo sguardo verso l’alto

Infine Pittarello guarda avanti e non nasconde l’ambizione. “Chi gioca a calcio sogna la Serie A. Io non ci ho mai giocato e la sticella deve rimanere alta. Se il campo dirà che non siamo all’altezza lo accetteremo, ma continueremo a lavorare per migliorarci”.

E intanto il Catanzaro si prepara alla prossima sfida, proprio a Padova, nella città natale di un Pittarello che oggi si gode l’ovazione della gente del “Ceravolo” e un ruolo sempre più imprescindibile nella stagione giallorossa.

A cura di Carlo Mignolli