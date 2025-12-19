Il Catanzaro passa anche al San Nicola: quarta vittoria consecutiva, decide Pontisso

Il Catanzaro vince anche al San Nicola e ottiene la quarta vittoria consecutiva in Serie B confermando il suo ottimo momento di forma.

Il ritorno al San Nicola di Polito, l’abbraccio con Magalini e Vivarini, ma soprattutto una prestazione solida e matura: il Catanzaro passa a Bari e si prende la scena nella sfida degli ex. Al “San Nicola” i giallorossi si impongono con autorità, controllando il match per lunghi tratti e confermando l’ottimo momento di forma.

Bastano due reti, una per tempo, per archiviare la pratica e centrare la quarta vittoria consecutiva, dopo i successi contro Virtus Entella, Modena e Avellino. A firmare il successo è Pontisso, decisivo nel momento chiave di una gara gestita con personalità dalla squadra calabrese.

Una striscia di risultati che rafforza le ambizioni del Catanzaro, sempre più stabile in zona playoff e ora legittimato a guardare con interesse anche alle posizioni di vertice.

Soddisfazione per Alberto Aquilani, che può sorridere dopo una prova convincente dei suoi: il Catanzaro ha preso in mano la partita sin dai primi minuti, concedendo poco e subendo gol soltanto nel finale su calcio di rigore, episodio che non ha comunque rimesso in discussione l’esito dell’incontro.

Il Catanzaro decolla nel segno di Pontisso

Il Catanzaro prosegue sulla strada della continuità e dell’identità, confermando una vocazione al gioco che negli ultimi anni è diventata un marchio di fabbrica. Possesso palla, ritmo alto e qualità diffusa, soprattutto in mezzo al campo: è da qui che nasce la crescita dei giallorossi. L’ampiezza garantita da D’Alessandro e Favasuli e l’equilibrio del trio Cissè, Petriccione, Pontisso hanno permesso alla squadra di controllare con facilità il Bari e di imporre la propria superiorità tecnica.

Ci ha pensato proprio Pontisso a prendersi i riflettori del “San Nicola”. Alla quarta annata in giallorosso, il centrocampista ex Pescara sta vivendo uno dei momenti migliori del suo percorso. Inserimenti puntuali, lucidità nella gestione del pallone e personalità nei momenti chiave: il suo gol è l’emblema di una prestazione completa e di una squadra che ha definitivamente cambiato passo, lasciandosi alle spalle un avvio complicato centrando la settima vittoria nelle ultime nove gare.