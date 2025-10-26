Il Catanzaro di Aquilani batte il Palermo e trova la prima vittoria in questa Serie B: decisivo il gol di Cissè a fine primo tempo

Prime volte. A Catanzaro c’è nuova linfa e voglia di sognare. Nel giorno più difficile e contro un avversario di peso come il Palermo, i calabresi hanno trovato i tre punti dopo 7 giornate senza successi. Una rivincita anche per Aquilani, sotto pressione dopo i 6 pareggi e le 2 sconfitte in 8 gare: “Vittoria di cuore, i ragazzi hanno sempre dato il massimo“, ha detto in conferenza stampa.

L’ultima vittoria risaliva al 9 maggio, giorno dell’ultima partita dello scorso campionato di Serie B. Contro il Sassuolo, i giallorossi, allenati ancora da Caserta, vinsero 0-2 a Reggio Emilia contro una squadra già promossa in Serie A. Per trovare l’ultimo successo al Ceravolo prima di oggi, bisogna invece tornare indietro di ben 7 mesi.

In casa, il Catanzaro non vinceva infatti dal derby contro il Cosenza del 16 marzo, terminato con un netto 4-0. Sette mesi senza successi davanti al proprio pubblico. Oggi, contro una delle squadre più attrezzate del campionato, è arrivata una vittoria pesante. Aquilani ha “iscritto” ufficialmente la sua squadra in questa Serie B.

Sei punti in 8 gare: questo il dato prima della sfida contro il Palermo di Inzaghi (oggi alla prima sconfitta in campionato). Uno score troppo basso, per una squadra che negli ultimi due anni si è sempre piazzata dentro la griglia dei playoff: con Vivarini prima e Caserta poi.

Compattezza ed equilibrio: il Catanzaro ritrova il sorriso

Un Ceravolo quasi sold out, una curva sempre sul pezzo. La solita passione dei giallorossi. Anche all’alba di un match che sulla carta sembrava già scritto. Eppure nel primo tempo le occasioni migliori erano state proprio della squadra di Aquilani: Pontisso fermato da Joronen a pochi passi dalla porta, e Iemmello di testa a sfiorare il palo di destra del portiere rosanero. Tutto in un minuto e mezzo. Preludio al gol del vantaggio, arrivato al minuto 47, nel recupero: Cissè raccoglie una palla vagante e col sinistro, da posizione defilata, infila la palla sotto la traversa.

Cissè, sempre Cissè. Quarto gol in campionato in 9 partite per l’attaccante trevisano del Catanzaro. Un acquisto mirato, voluto e riuscito. Un gol che lo proietta nel gruppo dei migliori marcatori del campionato, alle spalle del solo Gliozzi, a quota 6 gol col Modena. La vittoria del gruppo, e anche di Aquilani, che proprio oggi ha sperimentato il centrocampo a tre cercando di dare compattezza e solidità nel mezzo. Spoiler: missione riuscita.

L’abbraccio nel finale con Aquilani

“Alla vigilia avevo detto che siamo forti, che ne saremmo usciti tutti insieme da questo momento”. Detto, fatto. Anche se il cammino è molto lungo, il Catanzaro riparte da questa vittoria. Al fischio finale, l’allenatore ha ricevuto l’abbraccio prolungato di tutta la squadra e staff. Manifesto della vicinanza dei giocatori nei suoi confronti.

Spietata, tenace. Gli aggettivi che meglio descrivono il Catanzaro e la sua partita. Anche quando il Palermo, se pur in modo confuso, aveva preso campo alla ricerca del pareggio, Iemmello e compagni non si sono mai disuniti. Resistenza di fronte ai 6 minuti di recupero concessi da Pairetto, arbitro del match. Compattezza e unione: la Serie B del Catanzaro riparte dal Ceravolo, e da un abbraccio che è già iconico.