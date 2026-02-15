Catanzaro, infortunio per Alphadjo Cissè: stagione finita per il 2006
Stagione finita e operazione in vista per Alphadjo Cissè, classe 2006 del Catanzaro di proprietà del Milan
Brutto infortunio per Alphadjo Cissè. Il giocatore del Catanzaro di proprietà del Milan è uscito dal campo durante il match contro il Mantova.
I primi accertamenti avevano evidenziato una lesione di secondo grado all’adduttore. L’infortunio avrebbe tenuto fuori dal campo Cissè per un paio di mesi.
Dopo gli accertamenti effettuati a Milanello, lo staff rossonero ha stabilito che il giocatore dovrà operarsi per la risoluzione completa del problema.
Termina qui dunque la stagione del classe 2006 che nei prossimi giorni si sottoporrà all’intervento chirurgico.