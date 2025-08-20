Bari, è fatta per il ritorno di Gaetano Castrovilli

Ritorno romantico in vista in casa Bari: è fatta per Gaetano Castrovilli. Il centrocampista torna in biancorosso dopo 8 anni

È fatta per il ritorno di Gaetano Castrovilli al Bari. Il centrocampista ex Lazio e Fiorentina tornerà dunque nella squadra dove è cresciuto dopo 8 anni e oltre 130 presenze in Serie A. Acquisto di grande esperienza per i pugliesi, che sognano la promozione.

Nell’ultima stagione, vissuta con la maglia del Monza, il classe ’97 ha collezionato 12 presenze. Il centrocampista era svincolato dopo la fine del contratto con la Lazio.