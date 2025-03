Santiago Castro e il Bologna tirano un sospiro di sollievo: escluse lesioni o fratture dopo il problema rimediato con l’Argentina.

Buone notizie per Santiago Castro e per il Bologna: gli esami svolti questa mattina dovrebbero aver escluso lesioni o fratture al piede destro, confermando che il problema accusato in allenamento con l’Argentina è meno grave del previsto.

Tuttavia, lo staff medico rossoblù resta cauto e continuerà a monitorare la situazione nelle prossime ore.

Castro, che ha già saltato la sfida tra Argentina e Brasile per precauzione, non sarà a disposizione per il match di Coppa Italia di martedì contro l’Empoli, mentre sarà squalificato per il match contro il Venezia di domani. Resta invece in dubbio per il delicato posticipo di campionato contro il Napoli, in programma il 7 aprile.

Le prossime 48 ore saranno decisive per capire se l’attaccante potrà essere a disposizione di Vincenzo Italiano per la sfida contro gli azzurri o se sarà necessario un ulteriore periodo di riposo.