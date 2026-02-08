Parma, annullato l’autogol di Castro per fuorigioco di Pellegrino
Annullato il gol al Parma per fuorigioco di Pellegrini nell’azione che porta allo 0-1
Il Bologna soffre in casa contro il Parma dopo l’espulsione di Tommaso Pobega nel primo tempo: il centrocampista rossoblù ha lasciato i suoi in 10.
Al 73′ rischia la squadra di Vincenzo Italiano, che subisce il gol del vantaggio con l’autorete di Santiago Castro, entrato al posto di Dallinga.
L’autogol viene successivamente tolto dal VAR per la posizione di fuorigioco di Mateo Pellegrino, che influisce sull’azione.
Si torna dunque sullo 0-0, con anche il Parma che finisce in 10 per l’espulsione – dopo il secondo cartellino giallo – di Mariano Troilo.