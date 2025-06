Mantova, momenti decisivi per l’arrivo di Alessio Castellini: operazione in prestito

Momenti decisivi per la cessione in prestito di Alessio Castellini al Mantova: ultimi dettagli con il Catania.

Sono ore calde per il futuro di Alessio Castellini. Il classe 2003 è infatti vicino al trasferimento in prestito al Mantova.

La trattativa è in fase avanzata e potrebbe essere definita già nelle prossime ore, con i dettagli dell’operazione che potrebbero emergere a breve.

Dopo una stagione da titolare in Serie C con la maglia del Catania, Castellini è pronto a mettersi alla prova in una piazza ambiziosa come quella biancorossa, che punta a confermarsi protagonista nel prossimo campionato.

Nella scorsa annata Castellini ha collezionato 24 presenze e ha segnato un gol con la maglia del Catania.