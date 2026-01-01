Lazio, il West Ham ci prova per Castellanos: trattativa in corso

Arrivano conferme sulla trattativa tra West Ham e Lazio per Castellanos. L’attaccante può lasciare la Serie A

Il West Ham dopo aver ceduto Fullkrug al Milan è alla ricerca di un nuovo numero 9 e lo sta cercando in Serie A.

Arrivano infatti conferme sulla trattativa in corso tra West Ham e Lazio per Castellanos.

L’attaccante argentino vuole restare in Europa e ha già rifiutato il Flamengo.

La richiesta della Lazio è alta, di circa 25/30 milioni di euro con una percentuale sulla vendita che dovrà essere versata al New York City, club da cui i biancocelesti hanno acquistato il giocatore.