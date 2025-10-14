Lazio, l’esito degli esami di Castellanos: c’è lesione

Brutte notizie per la Lazio di Maurizio Sarri: c’è lesione per Castellanos

Brutte notizie in casa Lazio: Valentin Castellanos sarà costretto a fermarsi a lungo. Come riporta Sky Sport, infatti, gli esami strumentali ai quali si è sottoposto in mattinata l’attaccante argentino hanno evidenziato una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra.

Una diagnosi che prevede uno stop compreso tra i 45 e i 60 giorni, con il rientro ipotizzabile solo dopo la prossima sosta per le nazionali.

L’infortunio è avvenuto durante l’allenamento di venerdì, quando Castellanos ha avvertito un fastidio muscolare che lo ha costretto a interrompere la seduta. L’indisponibilità nella rifinitura di sabato mattina aveva già fatto suonare un campanello d’allarme, ora confermato dagli esami.

Il “Taty” era riuscito a ritagliarsi un ruolo importante in questo avvio di stagione: 6 presenze complessive, 5 da titolare, con 2 gol e 3 assist all’attivo. Numeri che certificano la sua crescita e la fiducia conquistata nel sistema di gioco di Sarri.