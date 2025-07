Offerta del Flamengo per Castellanos, ma per la Lazio è incedibile

Il Flamengo ha presentato un’offerta alla Lazio per Castellanos

Arriva dal Sudamerica un’importante offerta per uno dei titolarissimi della Lazio.

Il Flamengo, infatti, è interessato a Castellanos e ha presentato un’offerta per l’attaccante argentino.

La Lazio però considera il suo centravanti incedibile e non ha preso minimamente in considerazione l’offerta.

Ricordiamo che i biancocelesti per questa estate hanno il mercato in entrata bloccato e, anche se volessero, non potrebbero nemmeno sostituire il giocatore.