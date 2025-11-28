Barcellona, Laporta risponde a Florentino Perez: “Mai corrotto gli arbitri, senza errori saremmo primi”

La risposta del presidente del Barcellona alle dichiarazioni di Florentino Perez pronunciate durante l’assemblea generale del Real Madrid.

Joan Laporta alza la voce e risponde a Florentino Perez.

Nel corso dell’assemblea generale ordinaria del Real Madrid, infatti, il presidente dei blancos aveva attaccato duramente il Barcellona e la Liga col suo presidente Javier Tebas.

L’attacco ai blaugrana riguardava il caso Negreira, l’indagine in corso sui presunti pagamenti del Barcellona a José María Enríquez Negreira, ex vice presidente del Comitato Tecnico Arbitrale spagnolo tra 2001 e 2018: “Non è normale che il Barcellona paghi al vicepresidente degli arbitri più di 8 milioni di euro in 17 anni, qualunque sia il motivo. Coincide, guarda caso, con il miglior periodo sportivo del Barcellona”.

Di seguito le parole del presidente del Barcellona Joan Laporta, in risposta alle dichiarazioni di Florentino Perez.

Barcellona, le parole di Laporta

Il presidente del Barcellona ha dichiarato: “Ora che sono ad Andorra, mi vengono in mente le dichiarazioni rilasciate all’Assemblea del Real Madrid, su cui non ho avuto modo di commentare. Penso che siano fuori luogo; rivelano la parzialità del Real Madrid verso il Barcellona. Sembra che debbano parlare del Barcellona per giustificare qualcosa”.

Laporta ha proseguito: “Sono costantemente presenti nel procedimento legale del “Caso Negreira”, che stanno tirando per le lunghe come gomme da masticare perché sanno che non c’è nulla di vero, ma è un modo per giustificare qualcosa che non è vero: il Barcellona non ha mai corrotto un arbitro, e gli arbitri in genere non favoriscono il Barcellona. Hanno sempre favorito il Madrid. Proprio l’ultima giornata, hanno segnato due gol che, a mio parere, Bellingham ha chiaramente toccato con la mano, rendendogli più facile segnare, e nell’altro, Vinicius ha rotto il naso a Iñaki. Quei due gol non avrebbero dovuto essere convalidati, e ora il Barcellona sarebbe in testa alla classifica”