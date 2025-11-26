Bari, si va verso l’esonero di Caserta: pronto Vivarini al suo posto

Il Bari verso il cambio in panchina: si va verso l’esonero di Caserta, al suo posto pronto Vivarini.

La stagione del Bari attraversa una fase critica: dopo appena 12 giornate e soli 13 punti conquistati, la società è pronta a voltare pagina. L’ultimo successo risale al 2 novembre, quando i biancorossi sconfissero il Cesena, e da allora il cammino della squadra è stato costellato di risultati deludenti.

Il diciassettesimo posto in classifica, oltre alla lunga assenza di vittorie, ha convinto la dirigenza a intervenire. In queste ore si va verso l’esonero di Fabio Caserta, con l’obiettivo di ridare slancio a una stagione che rischia di diventare complicata.

Al suo posto, la società sembra orientata a puntare su Vincenzo Vivarini, allenatore con esperienza in Serie B, pronto a subentrare per invertire la rotta e provare a rilanciare il Bari verso zone più tranquille della classifica.

La decisione, se confermata, segnerà un cambio di passo nella gestione tecnica, con la speranza di ridare fiducia ai giocatori e ai tifosi.

Vivarini verso il Bari

Il Bari si muove per Vincenzo Vivarini, che risolverà poi il suo contratto con il Pescara.

L’allenatore è già stato sulla panchina del Bari, concludendo la stagione al secondo posto e conquistando l’accesso ai play-off, dove i biancorossi vengono battuti 1-0 in finale dalla Reggiana.

Vivarini potrà sedersi sulla panchina del Bari per la modifica dell’accordo collettivo: gli allenatori esonerati dalla Serie B entro il 20 dicembre potranno accettare un incarico con un altro club nella stessa stagione.