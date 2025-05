Il difensore continuerà a vestire i colori rossoblù grazie alla vittoria in Coppa Italia e la conseguente qualificazioni in Europa

Nicolò Casale continuerà a essere un giocatore del Bologna. Il difensore centrale, dopo la vittoria in Coppa Italia dei rossoblù – e la conseguente qualificazione in Europa – è stato riscattato.

Casale ha giocato un totale di 20 partite con la maglia del Bologna: 13 in Serie A, 4 in Champions League e 3 in Coppa Italia. Dopo le 63 presenze collezionate con la Lazio, il difensore ha lasciato la capitale nell’agosto del 2024.

E il Bologna ha deciso di puntare su di lui. A determinate condizioni. Come si legge nella nota diramata dal club biancoceleste, infatti, Casale fu ceduto “temporaneamente con diritto di opzione, per una stagione sportiva”.

E ancora, ecco il Bologna che “avrà un obbligo di trasformare la cessione da temporanea a definitiva al verificarsi di determinate condizioni sportive”.

Bologna, i numeri di Casale

Come sottolineato in precedenza, Casale ha giocato un totale di 20 sfide con la maglia del Bologna nel corso della stagione 2024/25. Il difensore centrale ha avuto l’opportunità di scendere in campo anche in Champions League.

Prima di trasferirsi in rossoblù, però, il classe 2000 ha vestito le maglie di Lazio, Hellas Verona ed Empoli solo per citarne alcune. Casale resta dunque al Bologna ed è determinato a prendersi un ruolo da protagonista.