Il Barcellona ritrova in gruppo Marc Casadó: le novità dall’allenamento blaugrana.

Il Barcellona può finalmente sorridere. A poche ore dalla trasferta di campionato contro il Valladolid, in programma sabato alle 21:00, la squadra di Flick ha ricevuto un’importante notizia sul fronte infortuni: Marc Casadó è tornato ad allenarsi con il gruppo.

Il giovane centrocampista ha preso parte alla seduta odierna al Camp Tito Vilanova della Ciutat Esportiva Joan Gamper e ha anche ricevuto il tradizionale “tunnel di collejas” dai compagni, consueto rito che precede il via libera medico.

Casadó si era infortunato lo scorso 16 marzo nella sfida di Liga contro l’Atlético Madrid al Metropolitano, rimediando una lesione parziale del legamento esterno del ginocchio destro. Una diagnosi che lasciava presagire una chiusura anticipata della sua stagione, con uno stop previsto di circa due mesi.

Invece, con un recupero perfettamente nei tempi, il giocatore cresciuto a La Masia potrebbe tornare presto a disposizione e, magari, essere pronto per il ritorno di Champions League contro l’Inter.

Barcellona, Casadó torna in gruppo

La sua presenza contro il Valladolid resta in dubbio, ma il rientro in gruppo di Casadó rappresenta comunque un segnale estremamente positivo per Flick e il suo staff, soprattutto in una fase cruciale della stagione.

La squadra blaugrana potrebbe contare su un uomo in più per la sfida di ritorno di Champions League contro l’Inter, in programma martedì 6 maggio alle 21:00.

Marc Casadó, originario di Sant Pere de Vilamajor, ha sempre dimostrato grande affidabilità quando chiamato in causa e la sua energia a centrocampo potrebbe rivelarsi un’arma preziosa nel rush finale. Il Barça spera di poter contare su di lui al più presto.