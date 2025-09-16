Real Madrid, follia di Carvajal: testata a Rulli e rosso diretto
Follia di Carvajal, espulso nel corso del secondo tempo per una testata a Geronimo Rulli, portiere del Marsiglia. Real in dieci per il finale
Follia di Dani Carvajal nel corso del secondo tempo di Real Madrid-Marsiglia. Il terzino spagnolo è stato espulso a causa di una testata a Geronimo Rulli dopo revisione al VAR. La squadra di Xabi Alonso resta dunque in inferiorità numerica per circa 20 minuti più recupero.
Il classe ’92 era subentrato ad Alexander-Arnold dopo pochi minuti a causa dell’infortunio di Trent Alexander-Arnold, costretto a lasciare il campo dopo soli cinque minuti.