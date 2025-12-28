È Andy Carroll il giocatore inglese arrestato lo scorso aprile. L’attaccante rischia fino a 5 anni di prigione

Durante lo scorso aprile, all’aeroporto di Stansed (Londra), veniva arrestato un giocatore con un importante trascorso in Premier League la cui identità non fu però rivelata per ragioni legali.

La notizia fu resa pubblica a luglio, ora, a distanza di otto mesi e dopo che l’accusa è stata formalizzata, l’identità del giocatore è stata resa nota.

Si tratta di Andy Carroll, ex attaccante, tra le altre, di Liverpool, West Ham, Newcastle e della Nazionale inglese.

L’attuale giocatore del Dagenham & Redbridge, squadra di sesta divisione inglese, è stato arrestato per aver violato un ordine restrittivo al rientro in Inghilterra dalla Francia.

L’accaduto

La polizia dell’Essex alla stampa britannica ha rivelato: “Un uomo è stato arrestato per aver violato un ordine restrittivo. Si chiama Andrew Carroll, ha 36 anni, è stato arrestato il 27 aprile per accuse derivanti da un incidente dello scorso marzo”.

Secondo quanto riportato dal “The Sun”, il giocatore era stato fermato al controllo passaporti all’aeroporto londinese mentre rientrava nel suo Paese dalla Francia. Carroll , infatti, la scorsa stagione giocava in Ligue 2 con l’Amiens. Dopo il controllo, il giocatore era stato trattenuto e successivamente arrestato. Il giocatore adesso rischia fino a 5 anni di prigione.