Roma-Carrasco, club e agenti al lavoro per avere l’apertura al prestito dall’Al-Shabab
La Roma sta continuando a lavorare per arrivare a Carrasco dell’Al-Shabab: il prestito l’unica formula possibile
La Roma prosegue nei contatti per arrivare a Yannick Carrasco, belga classe 1993.
Gli agenti del giocatore e il club giallorosso stanno lavorando per avere l’apertura dall’Al-Shabab al prestito del calciatore.
Questa è l’unica opzione valida per la riuscita dell’operazione, visto l’ingaggio altissimo del belga.
La chiave per il successo dell’affare può essere la volontà dell’ex Atletico Madrid (tra le altre) di giocare il Mondiale con il Belgio (manca dagli ultimi Europei) e la vetrina europea potrebbe essere la scelta giusta per i prossimi mesi.