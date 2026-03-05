Il comunicato della Carrarese sulle contestazioni a Rocchi dopo il match contro il Catanzaro: la nota ufficiale del club toscano

Dopo le contestazioni a Rocchi successive al match contro il Catanzaro, la Carrarese chiarisce che: “In relazione alle varie notizie circolanti sul web relative a quanto accaduto verso il designatore AIA Gianluca Rocchi al termine della gara odierna allo Stadio dei Marmi di Carrara, Carrarese Calcio 1908 desidera precisare che la contestazione da parte del pubblico locale è avvenuta senza alcun minimo episodio di violenza o aggressione come invece da più fonti paventato“.

Il club toscano precisa inoltre che: “Al termine della partita, pur nel contesto del malcontento dei tifosi, si è registrato un ordinato deflusso in sicurezza verso l’ esterno dell’ impianto sportivo anche grazie ai tempestivi presidi di sicurezza presenti“.

Il comunicato si conclude come segue: “Ad ogni modo, la Dirigenza di Carrarese Calcio 1908 ha immediatamente espresso personalmente – e qui intende ribadire pubblicamente – la propria vicinanza e stima al Designatore arbitrale Rocchi, cogliendo l’occasione per ribadire la propria totale contrarietà ad ogni fenomeno che superi i limiti della educata discussione e della civica tolleranza“.