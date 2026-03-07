Carrarese, contro il Palermo in campo con una maglia contro la violenza sulle donne

La Carrarese contro il Palermo scenderà in campo con una maglia speciale e dedicata alla giornata della donna.

L’8 marzo si celebra come ogni anno la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna e la Carrarese scenderà in campo contro il Palermo, nella sfida valida per la ventinovesima giornata di Serie B, con una maglia speciale e limited edition.

L’idea è quella di far sentire la propria voce lanciando un messaggio forte in favore dell’uguaglianza di genere e, soprattutto, contro ogni forma di discriminazione e violenza nei confronti delle donne. Di seguito il comunicato ufficiale della Carrarese.

Il club ha reso nota l’iniziativa tramite un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali: “Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare che, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, ricorrenza internazionale che si celebra l’8 marzo, la prima squadra scenderà in campo con una maglia speciale, che verrà indossata nella sfida contro il Palermo, valida per la ventinovesima giornata del Campionato di Serie BKT 2025/2026, in programma domenica 8 marzo, alle ore 17:15, presso lo Stadio “Dei Marmi” di Carrara”.

Prosegue: “La maglia, limited edition, è stata concepita e realizzata con la volontà di lanciare un messaggio forte e chiaro in favore dell’uguaglianza di genere e contro ogni forma di discriminazione e violenza nei confronti delle donne, al contempo cogliendo l’occasione per ribadire quanto sia importante che, “8 marzo”, siano anche tutti gli altri giorni dell’anno”