Carrarese-Frosinone, Marinelli fischia tre rigori (e ne revoca 2)

Nel pomeriggio del Dei Marmi il protagonista del match tra Carrarese e Frosinone è il direttore di gara che fischia tre rigori e ne revoca 2.

In Carrarese e Frosinone, match pomeridiano dell’undicesima giornata di B, il direttore di gara Marinelli ha fischiato 3 calci di rigore. Dal primo è scaturito il gol del Frosinone che sta decidendo fino a questo momento il match.

Poco dopo, un tocco di mano di Ruggeri in scivolata aveva portato Marinelli a fischiare un altro rigore per gli ospiti, salvo poi essere richiamato all’OFR e revocarlo.

Nel secondo tempo, poi, sono altre due le situazioni che l’hanno visto protagonista, in ciascuna delle due aree. Prima è la Carrarese a chiedere il penalty con Finotto che aveva anticipato Palmisani, ma per l’arbitro è simulazione dell’attaccante dei toscani.

Qualche minuto dopo, accade il replay di ciò che è successo nel primo tempo. Questa volta è Oyono che finisce per terra per un presunto intervento di Imperiale ma anche in questo caso, dopo una prima assegnazione del rigore, viene revocato ed espulso per doppia ammonizione il calciatore del Frosinone.