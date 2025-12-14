Esulta la nuova curva nord, la Carrarese ritrova la vittoria contro l’Entella

La Carrarese torna al successo dopo sei partite senza vittorie, esulta la nuova curva nord allo Stadio dei Marmi

50 i giorni senza vittorie per la Carrarese: il 25 ottobre i gialloblu hanno vinto contro il Venezia 3-2 in rimonta, poi il blackout. Ben 6 le partite senza successi giocate dai ragazzi di Antonio Calabro. Il tris contro l’Entella permette ora alla squadra di respirare allontanando così i pensieri della zona playout, 20 i punti raccolti in campionato alla sedicesima giornata.

La Carrarese ritrova così la vittoria alla prima partita davanti alla nuova curva nord dello Stadio dei Marmi. Dopo oltre due mesi di lavori i gialloblu tornano a esultare davanti ai propri tifosi in un settore totalmente rinnovato. Un successo importante che permette alla squadra di allungare di 5 punti sull’ultimo posto della zona playout occupato proprio dall’Entella.

Una gara non semplice, La squadra di Andrea Chiappella è sembrata in controllo della partita nel primo tempo. Per sbloccare il match è stata necessaria una giocata dell’argentino Nicolas Schiavi. Una rovesciata spettacolare, arrivata sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite dall’area, ha permesso ai toscani di passare in vantaggio.

Continua così l’ottimo campionato di Schiavi, che ha trovato il sesto gol della sua stagione in Serie B. A segno per la Carrarese anche Ruggeri e Abiuso che ha calato il tris. Verso la fine l’Entella ha provato a riaprire la partita senza successo con Debenedetti subentrato dalla panchina. 3-1 il risultato che permette alla squadra di Calabro di interrompere la striscia negativa delle ultime giornate.

Carrarese, non solo la magia di Schiavi: segnano anche Ruggeri e Abiuso

Non solo i 3 punti, la vittoria contro l’Entella ha permesso ad alcuni acquisti del calciomercato estivo della Carrarese di mettersi in mostra, a dimostrazione della bontà della sessione estiva di mercato della dirigenza.

L’altro grande protagonista di giornata è Fabio Abiuso: dopo la doppietta contro la Sampdoria nell’ultima giornata di campionato l’attaccante 2003 si conferma segnando un’altra rete.

In gol anche il difensore Fabio Ruggeri. Il prodotto del settore giovanile della Lazio si è sbloccato segnando la sua prima rete in Serie B. Classe 2004 Ruggeri sta trovando spazio alla Carrarese con ottime prestazioni dopo il prestito alla Salernitana dello scorso anno.