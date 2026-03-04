Carrarese-Catanzaro: rigore fatto ribattere al 94′, Rocchi contestato in tribuna
Succede di tutto allo Stadio dei Marmi: rigore ripetuto dopo revisione del Var e Pittarello gela la Carrarese nel recupero
Finale incandescente allo Stadio dei Marmi di Carrara. Al 91’ del secondo tempo, con la Carrarese avanti 3-2 sul Catanzaro, l’arbitro Federico Dionisi concede un calcio di rigore agli ospiti.
Dal dischetto si presenta Simone Pontisso, ma il suo tiro viene respinto da Bleve. L’azione però non si chiude: dopo la revisione al Var, Dionisi decide di far ripetere il penalty per l’ingresso anticipato in area di diversi giocatori della Carrarese prima della battuta.
Alla seconda occasione cambia il tiratore: va Filippo Pittarello, che non sbaglia e firma il 3-3 al 94’ e regala al Catanzaro un punto pesantissimo in extremis.
In tribuna presente anche il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi che, al termine della gara, è stato contestato da alcuni tifosi di casa ed è stato costretto ad abbandonare lo stadio scortato da alcuni agenti.