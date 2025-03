Carrarese da urlo allo Stadio Dei Marmi: il molfettese Guarino mette ko il “suo” Bari

La Carrarese batte il Bari nella gara del pomeriggio grazie alle reti di Torregrossa al 45′ e di Guarino al 51′

Colpaccio della Carrarese nel posticipo di Serie B: i toscani conquistano tre punti fondamentali per la classifica grazie alle reti di Ernesto Torregrossa, autore del suo secondo gol consecutivo, e Gabriele Guarino, che stendono il Bari con un 2-1.

La squadra di Calabro si sta confermando un avversario temibile, soprattutto tra le mura dello Stadio Dei Marmi, dove i gialloblù hanno costruito gran parte dei loro successi stagionali.

Carrarese, il fattore casa: il “Dei Marmi” è un fortino

Con 28 punti conquistati davanti al proprio pubblico su 36 totali, la Carrarese ha trasformato lo stadio “Dei Marmi” in un autentico fortino. L’ultima vittoria prestigiosa, arrivata contro il Bari, si aggiunge a quelle già ottenute contro squadre blasonate come Pisa, Cesena e Palermo, confermando la straordinaria solidità casalinga della squadra toscana.

Tre punti che pesano enormemente anche in classifica: la Carrarese ha compiuto un importante balzo in avanti, portandosi a +3 dalla zona playout e avvicinandosi sempre più alla salvezza. Un traguardo che rappresenterebbe il giusto premio per un progetto solido, che ha fatto della continuità con la passata stagione la chiave dei recenti successi.

Un tuffo nel passato: il molfettese Guarino in gol contro il suo Bari

Da raccattapalle al San Nicola a protagonista assoluto con la Carrarese: è la storia di Gabriele Guarino, difensore classe 2004, originario di Molfetta, piccolo comune alle porte di Bari. Cresciuto nel vivaio dei pugliesi fino al 2018, anno del fallimento del club, Guarino ha visto il suo percorso calcistico prendere una piega inaspettata, trasferendosi prima all’Empoli e poi alla Carrarese, dove sta vivendo una nuova fase della sua carriera.

E proprio contro il Bari, la squadra che ha segnato i suoi primi passi nel calcio, arriva un gol decisivo per il destino della sua nuova squadra. Al 51’ minuto, un preciso spiovente in area trova Guarino pronto. Senza esitazione, il difensore si fa trovare al posto giusto al momento giusto, colpendo il pallone di testa con precisione, trafiggendo Radunovic e regalando alla Carrarese tre punti cruciali per la salvezza.