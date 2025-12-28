Carnevali sul mercato del Sassuolo: “Vogliamo trattenere tutti e inserire qualche tassello”

Le parole dell’Amministratore Delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, prima della partita contro il Bologna

Bologna e Sassuolo si affronteranno nella terzultima partita della diciassettesima giornata di Serie A.

I neroverdi proveranno a rialzarsi dopo la sconfitta casalinga contro il Torino per 0-1.

Prima del fischio d’inizio, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Il tema di principale dell’intervista è stato il calciomercato, che tra pochi giorni riaprirà ufficialmente. Di seguito le sue parole.

Sassuolo, Carnevali: “Obiettivo salvezza, ma…”

L’ad neroverde è partito con un bilancio del 2025 e uno sguardo agli obiettivi della seconda parte di stagione: “Sicuramente il 2025 per noi è stato un anno buono, per il ritorno in Serie A e per aver dimostrato di essere ripartiti con quella che è sempre stata la nostra forza, con buoni risultati e buone partita. Abbiamo una bella classifica, l’obiettivo principale è rimanere in Serie A, ma manteniamo quella che è la nostra filosofia“.

E sull’approccio che avrà la società sul mercato è stato chiaro: “A noi piace sempre attaccare, se riusciamo vorremmo cercare di inserire qualche tassello che ci può occorrere“.

Carnevali: “A fine stagione potremmo lasciare andare qualcuno verso grandi club”

Carnevali ha anche parlato del fronte uscite, con alcune possibili richieste per i pezzi pregiati della rosa: “Sappiamo anche che avremo richieste per giocatori importanti ma vogliamo mantenere la nostra squadra fino a fine stagione, per centrare il nostro obiettivo. A quel punto magari lasceremo a qualcuno, e credo che ce ne sia più di uno, la possibilità di andare in qualche grande club“.

Infine, ha concluso con quelle che sono le esigenze in entrata: “La nostra forza è l’attacco e lì probabilmente non dobbiamo fare nulla. Dobbiamo trattenere i nostri giocatori per cui ci può essere qualche richiesta, poi dobbiamo cercare di migliorare sugli esterni bassi perché lì abbiamo necessità“.