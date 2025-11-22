In assenza di Ronaldo, la nazionale portoghese ha affidato il numero 7 Carlos Forbs: scopriamo chi è il talento del Bruges

Chi sarà l’erede di Cristiano Ronaldo? Non parliamo di valore assoluto, ma del calciatore che si prenderà il peso della maglia numero 7 nel Portogallo, una volta che il fuoriclasse ex Juventus si sarà ritirato. Forse è ancora presto per dirlo, vista la longevità e la grande voglia che CR7 ha ancora di dimostrare di segnare, ma un primo indizio è arrivato nell’ultima sosta nazionali.

In conseguenza della gomitata da rosso a O’Shea contro l’Irlanda, l’attaccante dell’Al-Nassr non ha potuto partecipare alla seconda partita della sua nazionale, contro l’Armenia. A farsi carico dell’iconica numero 7 del Portogallo è stato il giovane Carlos Forbs – subentrato nel corso della ripresa al posto del milanista Leao – che sta vivendo un momento da sogno e spera nel trampolino di lancio per una carriera che finora non è stata sempre semplice.

Il talento portoghese è un attaccante esterno, di proprietà del Bruges, che si sta mettendo in mostra sia in nazionale che in Champions League. E sono state proprio anche le sue prestazioni nella massima competizione europea a consentirgli di essere chiamato per la prima volta in nazionale.

Ajax e Wolverhampton giri a vuoto: Forbs si lancia con Bruges e Portogallo

Nato a Sintra in Portogallo nel 2004 da una famiglia con origini della Guinea Bissau, Forbs vanta un percorso giovanile di tutto rispetto. Dopo i primi passi compiuti a Lisbona nella “cantera” dello Sporting, entra subito a dieci anni nell’Academy del Manchester City. Per l’esterno offensivo portoghese non arriverà però mai il salto in prima squadra con i Citizens; ecco dunque la volontà di provare una nuova esperienza: nel 2023 passa all’Ajax, altro club che di talenti giovani se ne intende.

In Olanda non convince del tutto segnando appena 4 gol e finendo la stagione spesso in panchina. Nell’estate 2024 torna in Inghilterra per un prestito al Wolverhampton, ma anche qui Forbes incontra delle difficoltà e gioca soltanto 617′ in tutta la stagione. L’occasione per rilanciarsi ancora in un nuovo Paese arriva nell’estate 2025 con il trasferimento al Bruges. L’esterno offensivo 21enne trova la sua dimensione in Belgio e si rilancia sommando 5 gol e 5 assist nei primi quattro mesi di stagione.

L’amicizia con Tresoldi e la religione

A far spiccare il volo a Forbs in questa stagione è stata una partita in particolare, quella che il suo Bruges ha pareggiato 3-3 contro il Barcellona in Champions. In quella partita segna due reti e serve anche un assist: una prova che gli consente di vincere il premio di MVP Uefa del match e di farsi conoscere per la prima volta al grande pubblico. Ora anche la nazionale portoghese ha deciso di puntare su di lui.

Forbs è molto credente e tra i suoi hobby c’è anche la musica. Uno dei suoi amici più stretti nello spogliatoio del Bruges è l’italo-tedesco Nicolò Tresoldi, a cui ha fornito l’assist per il gol dell’1-0 coi blaugrana. “Mi piace molto attaccare, dialogare coi compagni e segnare gol oppure fare assist”, spiegò Forbs all’arrivo in Belgio. “Il Manchester City è stata un’esperienza molto importante nella mia carriera e che mi ha fatto crescere molto per arrivare fino a qui”. Ma ora “CF7” non intende fermarsi.

A cura di Federico De Milano