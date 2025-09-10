Carlos Augusto con la testa a Juventus-Inter: “Faremo di tutto per vincere”

Da Juve-Inter alla partita persa contro l’Udinese: le considerazioni di Carlos Augusto

Nel corso della cerimonia “Gentleman Fair Play”, Carlos Augusto è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport. Il laterale brasiliano ex Monza è partito dalla sconfitta nella seconda giornata contro l’Udinese: “Sappiamo che quello che è successo nell’ultima partita (contro l’Udinese, ndr) non era ciò che volevamo“.

Sulla squadra e i suoi compagni: “Questo gruppo sa capire i momenti, sabato dobbiamo giocare una grande partita. Abbiamo lavorato tanto in queste settimane e credo che faremo una grande gara“.

Il valore di Juventus-Inter? “Questa è solo la terza giornata. Ma faremo di tutto per vincere“.

Gestione Inzaghi e Chivu, cosa è cambiato: “Tante cose diverse ma dico l’intensità. A Chivu piace lavorare tanto durante la settimana e a me piace. Le partite sono diverse, ma lo staff è molto bravo. Faccio il massimo per aiutare l’Inter“.