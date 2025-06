Dalla Juve all’Inghilterra, con un breve passaggio in Brasile: che fine ha fatto Carlos Alcaraz?

Carlos Alcaraz, Everton (Imago)

Carlos Alcaraz è stato uno dei due acquisti del mercato invernale 2024 della Juventus di Giuntoli: ma che fine ha fatto l’argentino?

Si prospetta un’estate di rivoluzione in casa Juventus, soprattutto lato dirigenziale. I bianconeri hanno infatti promosso Chiellini e annunciato l’arrivo di Comolli come nuovo direttore generale, ma soprattutto si sono separati da Cristiano Giuntoli.

Il direttore sportivo toscano non è riuscito a ripetere l’impresa di Napoli, in cui ha vinto lo Scudetto, e ha lasciato con qualche acquisto azzeccato (vedi Thuram, Kalulu, Di Gregorio), ma anche con qualche flop.

Su tutti si ricordano per esempio gli arrivi del mercato invernale del 2024, vale a dire Tiago Djalo e Carlos Alcaraz.

Se il portoghese ha fatto parlare di sé anche lontano da Torino, con alcuni atteggiamenti che lo hanno fatto finire fuori rosa al Porto, che fine ha fatto invece l’argentino?

Che fine ha fatto Carlos Alcaraz

Arrivato in prestito con diritto di riscatto – molto alto – dal Southampton, Alcaraz era stato annunciato dalla Juventus marcando l’omonimia con il fenomeno spagnolo del tennis. Il destino dei due, però, è stato piuttosto differente. Il tennista ha infatti continuato a vincere, mentre l’argentino ha giocato solamente 12 partite con i bianconeri – anche a causa di un infortunio -, e non è stato riscattato.

È tornato quindi al Southampton, ma solo di passaggio, perché gli inglesi lo hanno venduto in estate per 18 milioni di euro al Flamengo. La partenza verso il Brasile sembrava doverlo allontanare definitivamente dal calcio europeo, nonostante la giovane età, e invece a gennaio l’Everton lo ha riportato in Inghilterra. Anche i Toffees lo hanno prelevato in prestito con diritto di riscatto, e di sicuro saranno rimasti contenti del suo impatto. Il classe 2002 ha infatti messo a referto 2 gol e 3 assist in 17 partite, contribuendo alla salvezza della squadra di Moyes.