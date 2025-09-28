È morto Carlo Sassi: il giornalista aveva 95 anni

È morto il giornalista Carlo Sassi: nella sua lunga carriera diventò celebre per aver reso popolare la moviola degli episodi in campo

Il mondo del calcio piange Carlo Sassi. Lo storico giornalista televisivo aveva 95 anni, e ne avrebbe compiuti 96 il prossimo 1 ottobre.

Nato nel 1929, diventò celebre per aver reso popolare la moviola in tv, nel programma “La Domenica Sportiva”, con cui esordì per la prima volta nel 1960.

Iniziò infatti a rivedere alcune azioni delle partite a rallentatore, per poi analizzarle: un episodio famoso risale al 1967, quando Sassi si concentrò sulla moviola di un gol fantasma di Gianni Rivera in un derby tra Inter e Milan.

Negli anni successivi, partecipò a diversi programmi in Rai, come “Quasi gol” con Sandro Ciotti e “Quelli che il calcio” con Fabio Fazio e Marino Bartoletti.