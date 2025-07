L’ex Roma Carles Pérez ricoverato in gravi condizioni: cosa è successo

L’ex Roma è ricoverato in ospedale in gravi condizioni: cosa è successo

L’ex Roma e Barcellona Carles Pérez è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il calciatore spagnolo, attualmente in prestito all’Aris Salonicco dal Celta Vigo, è stato morso ai genitali da un cane.

Dalle prime ricostruzioni dell’accaduto (secondo i media greci), il calciatore stava cercando di separare due cani che stavano litigando in maniera particolarmente animosa. Nel tentativo di dividerli, uno dei due ha morso lo spagnolo che ha riportato in seguito un profondo taglio nella zona dei testicoli.

Secondo i quotidiani greci, è stato poi immediatamente trasportato in ospedale in gravi condizioni: si attendono aggiornamenti in merito al suo stato di salute.