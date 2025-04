Le parole del direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi ai microfoni di Sky Sport: “Fàbregas è molto ambizioso”

Il DS del Como Carlalberto Ludi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport.

Il direttore sportivo dei lariani ha ripercorso l’annata della sua squadra: dalle iniziali difficoltà del salto di categoria alla salvezza da poco conquistata. Il suo Como, occupa attualmente infatti l’11 posto in classifica, a quota 43 punti. Alla giusta distanza dalla red zone della retrocessione.

Ai microfoni di Sky Sport, Ludi ha parlato poi dell’allenatore dei biancoblù Cesc Fàbregas, che negli ultimi giorni è stato inserito nella short list di allenatori per la panchina della Roma.

Di seguito, le sue parole.

Como, l’intervista a Sky Sport di Ludi

Su Cesc Fàbregas: “È un grande allenatore. Speriamo possa restare con noi nel futuro. Non posso parlare a nome della società, ma lui è molto ambizioso”.

Sulle ambizioni della sua squadra: “Anche prima di Cesc erano importanti futuro e obiettivi, siamo sempre stati ambiziosi. Noi in Europa? È presto, ci sono squadre che prima di noi l’hanno programmata da diverso tempo. Sicuramente bisogna crescere, Cesc vuole crescere e io voglio crescere. Tutto questo sta distogliendo l’attenzione da un grande campionato che ha fatto la squadra”.

“Non ci vogliamo inserire nella recompra per Nico Paz”: le parole di Ludi

Sul gioiello Nico Paz, il DS Ludi ha poi continuato: “Non ci vogliamo inserire nella recompra. Per ora stiamo parlando con lui e il suo entourage, ci aspettiamo che possa restare a far parte di questo progetto per il futuro. Siamo convinti che un altro anno a Como possa aiutarlo nella sua crescita”.

Infine, sull’annata del suo club: “La cosa che più ci soddisfa di più è il percorso di crescita. Il lavoro di Cesc è stata la chiave di tutto. L’ambiente è stato importante nello sviluppo di talenti”.