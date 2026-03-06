Il proprietario del Milan Gerry Cardinale è atteso a Milanello alla vigilia del derby per la rifinitura dei rossoneri

Il derby di Milano si avvicina sempre di più, con una posta in palio molto alta sia per il Milan sia per l’Inter: i rossoneri vogliono riavvicinarsi proprio ai nerazzurri, che hanno invece un’occasione cruciale per allungare ancora.

Proprio per questo, la squadra di Allegri potrà – con grande probabilità – contare anche sul sostegno di Gerry Cardinale. Come riportato da Peppe Di Stefano di Sky Sport, infatti, il proprietario del Milan è atteso a Milanello domani, 7 marzo, per assistere alla rifinitura pre-derby.

Salvo cambi di programma dell’ultim’ora, Cardinale sarà presente al centro sportivo rossonero per osservare da vicino l’ultimo allenamento degli uomini di Allegri prima della gara con l’Inter: si tratterebbe della terza visita alla squadra nel giro di poco più di un mese.

Il proprietario rossonero, infatti, è stato presente lo scorso 21 gennaio e alcune settimane dopo, il 15 febbraio, pochi giorni prima della sfida a San Siro contro il Como.