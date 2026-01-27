Parma, Nicolussi Caviglia e Carboni sono arrivati in città | FOTO e VIDEO
Le immagini degli arrivi di Carboni e Nicolussi Caviglia a Parma: entrambi, nella giornata di domani, sosterranno le visite mediche
Franco Carboni e Hans Nicolussi Caviglia sono arrivati a Parma.
Il primo si trasferisce a Parma in prestito con diritto di riscatto, dopo aver trascorso la prima parte di stagione in Serie B all’Empoli.
Nicolussi Caviglia, invece, arriva dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di salvezza. Entrambi si sottoporranno domani alle visite mediche.
Cuesta si prepara ad accogliere dunque due nuovi giocatori che potrebbero essere a disposizione già nella prossima partita contro la Juventus.