Genoa, domani le visite mediche di Valentin Carboni

Valentin Carboni svolgerà le visite mediche con il Genoa nella giornata di domani 17 luglio, poi raggiungerà la squadra in ritiro

In arrivo un rinforzo nel reparto offensivo per il Genoa di Patrick Vieira. Nella giornata di domani 17 luglio Valentin Carboni svolgerà le visite mediche con il club rossoblù, e successivamente raggiungerà la squadra in ritiro a Moena.

L’argentino, nell’ultima stagione in prestito al Marsiglia, arriverà in prestito dall’Inter. In nerazzurro, il classe 2005 si è reso protagonista anche al Mondiale per Club, dove ha trovato anche la gioia del primo gol tra i professionisti nel match contro l’Urawa Red Diamonds, riuscendo a mettersi alle spalle il grave infortunio che aveva condizionato la scorsa annata.