Caqueret, centrocampista del Como, ha parlato di Fabregas e non solo a margine della finale del Mondiale per Club di Kings League

“Fabregas è molto forte tatticamente, di lui mi piace soprattutto la persona”: così ha parlato Maxence Caqueret, centrocampista del Como, del proprio allenatore.

L’ex Lione, arrivato in Italia a gennaio, è presente alla finale del Mondiale per Club di Kings League, che si gioca questa sera – sabato 14 giugno – alla Paris La Defense Arena, e ha rilasciato delle dichiarazioni sulla stagione appena trascorsa e non solo in zona mista.

Dalle voci di mercato sull’allenatore al proprio futuro al club: le sue parole.

“Fabregas è davvero incredibile e sono contento di averlo come allenatore. Como è magnifica, per viverci è perfetta anche per la mia famiglia”.

Como, le parole di Caqueret

Sempre sullo spagnolo, Caqueret ha dichiarato: “Per il momento è al Como e spero che possa restare a lungo, è un gran allenatore e fa davvero parte del progetto. Spero che resterà con noi a lungo”.

E infine, un bilancio sulla propria annata: “Sono in una squadra giovane con un allenatore super. Sono contento dei primi sei mesi in Italia e non vedo l’ora della prossima stagione”.