Spavento per Caqueret: esce illeso da un incidente con un autobus

Incidente stradale senza conseguenze per Caqueret: la ricostruzione dell’accaduto

Sono stati momenti di paura per Maxence Caqueret quelli vissuti nella prima mattina di oggi, mercoledì 30 luglio, in cui il centrocampista del Como è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un autobus di linea.

Il fatto è avvenuto proprio nelle strade della città di Como, in Via San Fermo della Battaglia per la precisione, intorno alle 7. Fortunatamente, sia il calciatore che i passeggeri e il conducente dell’autobus ne sono usciti senza conseguenze.

Sul posto sono intervenute sia le forze dell’ordine che i soccorsi, ma non è stato necessario nessun trasporto in ospedale. Sono ancora da accertare le causa dell’incidente, che potrebbe essere dovuto alla pioggia caduta nelle ore precedenti, che avrebbe reso particolarmente scivoloso l’asfalto.

Il francese, infatti, ha perso il controllo del SUV Bentley di cui era alla guida, scontrandosi col mezzo pubblico che passava proprio in quel momento sulla stessa strada.

I primi mesi in Italia di Caqueret

Dopo questa disavventura, sulla quale il Como non ha ancora rilasciato comunicati ufficiale ma che per fortuna si è conclusa per il meglio, Maxence Caqueret si prepara a vivere la sua seconda stagione nel campionato italiano, dopo essere arrivato a gennaio dal Lione.

Nei primi sei mesi in Italia si è subito imposto come titolare nel centrocampo di Fabregas con cui ora sta affrontando la preparazione estiva. Anche lui, insieme ai compagni, è sceso in campo nella Como Cup vinta, nelle tre partite contro Lille, Al-Ahli e Ajax.