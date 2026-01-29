Giro di attaccanti tra Serie A e B: da Cutrone a Luvumbo e Caprari, previsti oggi nuovi contatti

Possibile giro di attaccanti tra Serie A e Serie B: da Cutrone a Luvumbo, passando per Caprari. La situazione

Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra il Padova e il Monza per provare a chiudere l’operazione relativa a Gianluca Caprari. Il trasferimento dell’ex attaccante della Sampdoria può aprire a un giro di attaccanti molto importanti tra Serie A e Serie B.

I brianzoli puntano infatti a trovare l’intesa con il Parma per Cutrone, che ha segnato un gol e servito un assist in 15 presenze nella prima parte di campionato.

In Emilia può andare invece Zito Luvumbo, che in questa sessione di mercato può salutare il Cagliari dopo oltre cinque anni, intervallati dall’esperienza in prestito al Como nella stagione 2021/22.