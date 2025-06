Il club bianconero ha esercitato l’opzione per prolungare di un anno il contratto di Canzi.

Massimiliano Canzi guiderà ancora la Juventus Women. L’allenatore milanese, arrivato alla guida della prima squadra femminile un anno fa, ha rinnovato il proprio contratto con la società bianconera fino al 30 giugno 2027. La Juventus ha esercitato l’opzione di prolungamento prevista nel precedente accordo, inizialmente in scadenza nel 2026.

La decisione è arrivata al termine di una stagione positiva. Le bianconere hanno conquistato il sesto Scudetto della loro storia e sollevato anche la Coppa Italia, firmando uno storico “double” sotto la guida di Canzi, al suo primo anno sulla panchina juventina.

Determinante per la scelta del club è stato proprio il lavoro dell’allenatore, capace di costruire un gruppo compatto e vincente. L’identità di gioco, la gestione del gruppo e i risultati ottenuti hanno convinto la dirigenza a puntare ancora su di lui per le prossime tre stagioni.

Canzi, ex allenatore delle giovanili del Cagliari e della Nazionale U21, ha saputo adattarsi con efficacia al calcio femminile, imprimendo subito il suo marchio. Il suo futuro sarà ancora bianconero, con l’obiettivo di consolidare il dominio italiano e migliorare il percorso europeo.

Il comunicato ufficiale della Juventus

Il comunicato esordisce: “Massimiliano Canzi sarà l’allenatore della Juventus Women per altre due stagioni, fino al 30 giugno 2027”.

Poi, continua: “Il Club bianconero ha esercitato, infatti, l’opzione di estendere il contratto del tecnico milanese di un ulteriore anno rispetto alla precedente scadenza che lo legava ai nostri colori fino al 30 giugno 2026”.

Infine, termina: “Questo prolungamento di contratto è arrivato al termine di una stagione sensazionale per le nostre ragazze. Una stagione che la Juventus Women ha dominato in lungo e in largo arricchendo la propria bacheca con lo Scudetto – il sesto della sua storia – e la Coppa Italia. Un doppio trionfo frutto di una coesione di gruppo semplicemente granitica, costruita allenamento dopo allenamento dalle nostre bianconere grazie anche e soprattutto al magistrale lavoro di Massimiliano Canzi”.