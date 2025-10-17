Juventus Women, Canzi: “Il Bayern Monaco ha meritato. Gol-Non gol di Schüller? Sono arrabbiatissimo”

Le parole dell’allenatore al termine della gara di Women’s Champions League

La Juventus di Massimiliano Canzi perde 2-1 contro il Bayern Monaco nel match valido per la seconda giornata della Women’s Champions League. Ma ciò che ha fatto particolarmente discutere è la rete (che ha deciso la partita) al 94′ di Schüller.

“Sono avvelenato perché non so chi si è preso questa responsabilità. Quella del Gol-Non Gol è un’immagine che non ha riscontri evidenti. Potevamo fare meglio ma la nostra prestazione è di grande livello “ ha detto Canzi. Ma andiamo per gradi. Minuto 94′, siamo in pieno recupero. Schüller indirizza la palla verso la porta bianconera e Harviken, giocatrice della Juventus, tenta di intercettare la sfera sulla linea di porta.

Ma nonostante ciò il gol è buono perché, secondo il punto di vista dell’arbitro, la palla ha oltrepassato completamente la linea di porta. “Ho rivisto le immagini diverse volte – dice Canzi – . Non c’è modo di capire con certezza se quell’ultimo pallone sia entrato o meno. Non c’è sicurezza: può essere dentro o può essere fuori”.

Canzi alla fine ammette. “Abbiamo giocato una buona partita, ma alla fine il Bayern ha meritato di vincere perché ha giocato meglio di noi e ha avuto più occasioni. Alla fine abbiamo perso, ma come ho già detto non sappiamo se sia colpa nostra o meno. Sono contento di come si è comportata la squadra, siamo stati coraggiosi e alla fine, forse, avremmo potuto strappare un pareggio”.

Juventus Women, Girelli: “Necessaria una tecnologia appropriata”

L’attaccante Cristiana Girelli, nonostante il risultato, si dice contenta della prestazione. “Credo che dobbiamo essere orgogliose di quanto abbiamo fatto vedere questa sera (giovedì 16 ottobre, ndr), ovviamente siamo tristi per aver subito un gol così pesante all’ultimo minuto“.

La Girelli, infatti, sottolinea l’episodio. “Non so neanche se la palla sia entrata, è fondamentale avere una tecnologia appropriata che supporti il nostro lavoro. Venire a giocare qui non è semplice, il Bayern Monaco è una squadra davvero forte: abbiamo combattuto fino alla fine, ma dopo questo risultato dobbiamo abbassare la testa, lavorare e ripartire”.