Il Verona mette gli occhi su Fali Candé: primi contatti con il Venezia

Primi contatti tra Verona e Venezia per Fali Candé: il difensore piace ai gialloblù.

Il Verona si muove per rinforzare la propria difesa e ha individuato in Fali Candé uno dei profili più interessanti sul mercato. La società gialloblù ha avviato i primi contatti esplorativi con il Venezia per valutare la fattibilità dell’operazione.

Candé, laterale sinistro classe 1998 originario della Guinea-Bissau, è reduce da una stagione positiva con la maglia arancioneroverde, nonostante la retrocessione.

Arrivato dal Metz, Candé ha totalizzato 17 presenze i veneti, dimostrando affidabilità e duttilità sia come esterno basso sia, all’occorrenza, come centrale di sinistra.

Il Verona, intenzionato a cercare pedine importanti per la difesa, valuta dunque il profilo del difensore africano come possibile rinforzo.