Inter, accordo verbale con l’Al-Hilal per Cancelo. Si attende la decisione del giocatore

Gianluca Di Marzio 5 Gennaio 2026
Joao Cancelo

Inter e Al-Hilal hanno trovato l’accordo per Joao Cancelo. Si attende la decisione del giocatore

L’Inter e l’Al-Hilal hanno trovato un accordo verbale per il ritorno di Joao Cancelo in nerazzurro.

Contatti continui tra il club e Jorge Mendes, procuratore del portoghese.

Il giocatore ha chiesto 1/2 giorni di tempo per capire se il Barcellona, sua priorità, passerà dagli apprezzamenti verbali mostrati in queste ore ai fatti.

L’Al-Hilal, se Cancelo deciderà di accettare i nerazzurri, sceglierà uno tra Acerbi e De Vrij da inserire nell’operazione.