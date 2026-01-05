Inter, accordo verbale con l’Al-Hilal per Cancelo. Si attende la decisione del giocatore
L’Inter e l’Al-Hilal hanno trovato un accordo verbale per il ritorno di Joao Cancelo in nerazzurro.
Contatti continui tra il club e Jorge Mendes, procuratore del portoghese.
Il giocatore ha chiesto 1/2 giorni di tempo per capire se il Barcellona, sua priorità, passerà dagli apprezzamenti verbali mostrati in queste ore ai fatti.
L’Al-Hilal, se Cancelo deciderà di accettare i nerazzurri, sceglierà uno tra Acerbi e De Vrij da inserire nell’operazione.