Offerta del Barcellona per Cancelo: la situazione

Offerta del Barcellona per l’esterno portoghese in uscita dall’Al-Hilal. L’Inter ha già raggiunto un’intesa verbale con il club saudita.

Il Barcellona ha formulato una prima offerta all’Al-Hilal per João Cancelo. Il club blaugrana l’aveva promessa verbalmente al giocatore ed è ciò che è accaduto nelle ultime ore.

Se questa proposta verrà accettata dal club saudita allora l’esterno portoghese potrà realizzare il suo desiderio di tornare in Spagna.

L’Inter, come raccontato, è molto interessata e ha già raggiunto un accordo verbale con il club allenato da Simone Inzaghi ma resta a questo punto spettatrice, in attesa di sviluppi in questo senso sull’asse Al-Hilal – Barcellona.

I nerazzurri, se Cancelo dovesse alla fine tornare al Barcellona, non sarebbero più disposti a cedere Acerbi, più di De Vrij, senza Cancelo. L’Inter ha fatto tutto il possibile, la palla adesso passa all’Al-Hilal e a JoãoCancelo.