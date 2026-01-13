Barcellona, ufficiale l’arrivo di Joao Cancelo

Joao Cancelo torna al Barcellona: è ufficiale il trasferimento del terzino portoghese. Il comunicato del club blaugrana

Il ritorno di Joao Cancelo al Barcellona è realtà. Il terzino portoghese, come raccontato nelle ultime settimane, aveva espresso la volontà di tornare in blaugrana.

L’ex Bayern Monaco e Manchester City lascia quindi l’Al Hilal dopo un anno e mezzo, in cui ha raccolto 45 presenze, segnando tre gol e servendo 14 assist. Di seguito il comunicato del Barcellona.

“Il Barcellona e l’Al Hilal Saudi FC hanno raggiunto un accordo per il prestito del terzino portoghese fino al termine della stagione. Indosserà la maglia numero 2” comunica il club blaugrana.

Di seguito il comunicato

Il comunicato del Barcellona

Esordisce: “Il difensore portoghese aveva già indossato la maglia del Barcellona nella stagione 2023/24, quando arrivò in prestito dal Manchester City. In quella stagione si è distinto in modo particolare, giocando 42 partite (32 in Liga e 10 in Champions League), segnando quattro gol (due in Liga e due in Champions League) e fornendo cinque assist (quattro in Liga e uno in Champions League). Dopo la conclusione del prestito, il 30 giugno 2024, si è trasferito all’Al-Hilal SFC, la sua attuale squadra madre, dove ha giocato 45 partite in una stagione e mezza”.

Sulla carriera: “Prima del suo esordio al Barcellona, ​​il terzino destro aveva già costruito una carriera di alto livello. Nato a Barreiro, fu presto reclutato dal Benfica, squadra vicina a casa, dove vinse un campionato, una Coppa del Portogallo, una Coppa di Lega e una Supercoppa”.

Infine: “Il Valencia ne intuì il potenziale e si assicurò i suoi servizi, un investimento che diede i suoi frutti durante le sue prime tre stagioni nel calcio spagnolo. In seguito giocò due periodi in Italia, prima con l’Inter e poi con la Juventus, dove fece un ulteriore passo avanti nelle sue prestazioni. Nell’estate del 2019, si unì al Manchester City, dove trascorse tre stagioni e mezzo, inclusi periodi in prestito al Bayern Monaco e all’FC Barcellona”.