Cancelo-Barcellona verso il traguardo: si lavora per chiudere
Il Barcellona si avvicina al ritorno del terzino portoghese
Joao Cancelo è sempre più vicino al ritorno al Barcellona.
I blaugrana, dopo aver presentato la propria offerta per il giocatore, stanno lavorando con l’Al-Hilal per chiudere l’operazione, che è ormai al traguardo.
Decisiva la volontà del portoghese, che ha dato la sua priorità al ritorno in Spagna rispetto a una seconda avventura all’Inter.
I nerazzurri avevano comunque fatto tutto il possibile, raggiungendo un’intesa verbale col club arabo. A mancare è stato l’ok del diretto interessato.