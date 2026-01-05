Questo sito contribuisce all'audience di

Cancelo-Barcellona verso il traguardo: si lavora per chiudere

Luca Bendoni 5 Gennaio 2026
Joao Cancelo

Il Barcellona si avvicina al ritorno del terzino portoghese

Joao Cancelo è sempre più vicino al ritorno al Barcellona.

I blaugrana, dopo aver presentato la propria offerta per il giocatore, stanno lavorando con l’Al-Hilal per chiudere l’operazione, che è ormai al traguardo.

Decisiva la volontà del portoghese, che ha dato la sua priorità al ritorno in Spagna rispetto a una seconda avventura all’Inter.

I nerazzurri avevano comunque fatto tutto il possibile, raggiungendo un’intesa verbale col club arabo. A mancare è stato l’ok del diretto interessato.