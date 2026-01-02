Inter, ipotesi di scambio con l’Al Hilal per Cancelo: sul tavolo i nomi di Acerbi e de Vrij

L’Inter e l’Al Hilal lavorano a un’ipotesi di scambio per favorire l’arrivo di Cancelo in nerazzurro: sul piatto i nomi di Acerbi e de Vrij

L’Inter continua a lavorare per il ritorno di Joao Cancelo. Sono in corso contatti in queste ore tra nerazzurri e Al Hilal, e i due club stanno lavorando a un’ipotesi di scambio proprio per favorire l’arrivo del portoghese.

Nell’eventuale scambio, i nomi sul tavolo sono quelli di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij.

Successivamente resterebbe da capire come i due club organizzeranno formule e compensazioni, ma nel frattempo le parti rimangono in contatto per lavorare a quest’ipotesi.

L’Inter, però, non è l’unica squadra interessata: anche il Barcellona sta pensando a Cancelo, perciò i blaugrana, destinazione più che gradita al giocatore, rimangono sempre sullo sfondo.